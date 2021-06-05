Mayıs ayında 15 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, mayıs ayı içerisinde 15 terör eyleminin engellendiği, sözde üst düzey 10 terörist dahil öldürülen terörist sayısının 81 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarının mayıs raporunu açıkladı.

Çataklı, mayısta kırsal alanda 8’i büyük, 28’i orta çaplı olmak üzere 11 bin 36 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak da 1051 operasyon yapıldığı, yapılan tüm terör operasyonları neticesinde 97 sığınak, barınak ve mağaranın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

SÖZDE ÜST DÜZEY 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

15 terör eyleminin engellendiğini dile getiren Çataklı, sözde üst düzey 10 terörist dahil öldürülen terörist sayısının 81 olduğunu aktardı.

Çataklı, bunların 64'ünün PKK/KCK, 17'sinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu ifade etti.

Operasyonlar kapsamında 62’si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 82 silah, 37 adet mayın/EYP, 75 adet el bombası, 367 kg patlayıcı madde, 7 bin 53 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.

2 BİN 310 UYUŞTURUCU TACİRİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mayıs ayında gerçekleştirilen 17 bin 893 operasyonda 23 bin 704 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Çataklı, şüphelilerden 2 bin 310’unun tutuklandığı söyledi.

Ayrıca yapılan operasyonlarda; 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram skunk, 1 ton 293 kilogram eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kg metamfetamin, 5 kilogram afyon, 65 bin 472 adet ekstasy, 7 bin 192 adet captagon, 107 bin 97 adet sentetik ecza, 11 milyon 21 bin 425 kök kenevirin ele geçirildiği öğrenildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

Bakan yardımcısı Çataklı, “17 Mayıs 2021’de Mersin’de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak çalışmasıyla, hava destekli olarak yapılan bu operasyonda, 1 ton 500 kilogram esrar ele geçirilmiştir. 3 Mayıs 2021’de Kocaeli ve Van’da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi yakalanmış, 19-22 Mayıs 2021’de Hakkari’de yapılan operasyonlarda, 117 kilogram eroin, 80 litre asetik anhidrit ele geçirilmiş, İran uyruklu 1 kişi yakalanmış, 24-29 Mayıs 2021’de Van’da yapılan operasyonlarda, 128 kilogram eroin ele geçirilmiş, 27 Mayıs 2021’de Ağrı’da yapılan operasyonda, 109 kilogram eroin ele geçirilmiştir. 2016 yılından sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarlarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırılmıştır. Bu bağlamda kokainde yüzde 90, eroinde yüzde 38, metamfetaminde yüzde 532, bonzaide yüzde 151 oranında artış sağlanmıştır. 2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020’de bu sayı yüzde 8 azalışla 292’ye düşmüştür.” dedi.

ELEKTRONİK KELEPÇE KADIN CİNAYETLERİNİ ÖNLEDİ

KADES uygulamasının şu ana kadar 2 milyon 308 bin 296 kişi tarafından indirildiğini hatırlatan Çataklı, “Bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alınmıştır. 1000 kelepçe izleme kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezimiz tarafından bugüne kadar 230 vakanın takibi yapılmış olup, halen 201 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir.” diye konuştu.

441 BİN 571 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Çataklı son olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını da açıkladı.

441 bin 571 Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirten Çataklı, “Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 675 bin 485 kişidir." dedi.