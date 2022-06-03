Mayıs enflasyon rakamları 2022: Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Ekonomi gündemini takip eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu‘ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamalarında…

TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon verileri, emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde milyonlarca vatandaşın gelirini etkiliyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarını takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı...

Mayıs 2022 enflasyonu yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Mayıs ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) 3 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre; enflasyon mayısta aylık yüzde 2,98 arttı, yıllık enflasyon yüzde 73,50 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.