Mayısta en çok paket turlar pahalandı, en fazla sebze ucuzladı

Mayısta en çok paket turlar pahalandı, en fazla sebze ucuzladı

Mayıs ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 71,04 ile paket turlar oldu. Bu ayda patates ve bazı yumru bitkiler hariç sebze yüzde 23,78'lik azalışla en çok ucuzlayan ürün olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre mayıs ayında en fazla paket turlar pahalandı.

Fiyatı en fazla artan ürünler

Fiyatı en fazla ürünler; "Paket turlar yüzde 71,04, hava yolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 14,98, tereyağı yüzde 14,16, çocuk giyim yüzde 13,91, taze meyveler yüzde 12,52, peynir yüzde 12,10, taze süt yüzde 11,58, oteller, pansiyonlar ve diğerleri yüzde 11,49, çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 10,88, ev ile ilgili temizlik malzemeleri yüzde 9,18" şeklinde gerçekleşti.

En çok ucuzlayanlar

İHA'nın aktardığına göre en çok ucuzlayan ürünler ise şu şekilde sıralandı:

"Sebze (Patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 23,78, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 13,13, elektrikli küçük ev aletleri yüzde 3,15, likid hidrokarbonlar yüzde 1,91, diğer büyük ev aletleri yüzde 1,90, veri işlem ekipmanı yüzde 1,33, margarin yüzde 0,41 ,halı ve diğer yer döşemeleri yüzde 0,04."