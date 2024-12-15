Mayotte Adası'nda Chido Kasırgası: 14 ölü

AA & Ensonhaber

Chido Kasırgası'nın vurduğu Mayotte Adası'nda hayat durma noktasına geldi. Kasırga nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm hala devam ederken, şimdiye kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 250'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, ölü sayısının daha da artmasından korkuyor.

BİRÇOK KAMU BİNASI HASAR GÖRDÜ

Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou, Mayotte'taki felaketle ilgili bakanlıklar arası kriz birimini devreye soktu. Kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bayrou, valilik binası, hastane ve havalimanı da dahil olmak üzere birçok kamu yapısının ağır hasar gördüğünü dile getirdi.

"ÖNCEKİ KASIRGALARDAN 10 KAT DAHA YIKICI"

Geçici hükümette Frankofoni ve Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Devlet Bakanı Thani Mohamed Soilihi ise BFMTV'ye yaptığı açıklamada, Mayotte'taki ailesine ulaşamadığını belirtti. Soilihi, "Bu, daha önce karşılaştığımız tüm kasırgalardan 10 kat daha yıkıcı bir felaket. Gerçekten tarihi bir kasırga ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

ADA TARİHİNİN EN AĞIR DOĞAL AFETİ

Ada genelinde etkili olan Chido Kasırgası, sağanak yağışlarla birlikte sel baskınlarına yol açtı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, sokaklara devrilen elektrik direkleri ve kökünden sökülen ağaçlar kaosa neden oldu. Zarar gören binalar arasında bazı okul binaları, Mamoudzou'daki hastane ve liman da yer alıyor.

Gecekondu ve derme çatma yapılardan oluşan bölgelerde hasarın büyüklüğü daha da korkutucu boyutlarda. Yetkililer, bu alanlarda enkaz altında kalan insanlar olabileceğini ifade ederek, durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Mayotte, tarihinin en ağır doğal afetlerinden biriyle mücadele ediyor.