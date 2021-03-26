Mazeret sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ortaokul ve lise mazeret sınavı tarihleri..

Mazeret sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ortaokul ve lise mazeret sınavı tarihleri..

Yüz yüze sınavların ertelenmesi ve mazeret sınavlarıyla ilgili gelişmelerin ardından öğrenciler detayları araştırıyor. Peki ortaokul ve lise mazeret sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Ortaokul ve liselerdeki yüz yüze yapılacak sınavlara ilişkin alınan erteleme kararının ardından sınav tarihleri de duyuruldu.

Yüz yüze yapılması planlanan sınavlara dair açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, mazeret sınavı detaylarına da değindi.

Mazeret sınavına girecek olan öğrenciler, detaylara dair araştırmalara başladı. Peki mazeret sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Ortaokul ve liselerde mazeret sınavı ne zaman? İşte detaylar..

ORTAOKUL/LİSE MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde, ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir" denildi.

Yapılan açıklamada, salgının durumuna göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda, güncel risk grubuna uygun şekilde okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavların da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabileceği vurgulandı.

Mazereti sebebiyle sınava katılamayacak olan öğrenciler, ilgili öğretmenin belirleyeceği tarihte sınavlara alınabilecek.