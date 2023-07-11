ensonhaber.com

Türkiye, usta sanatçı Özkan Uğur'a veda ediyor...

Geçtiğimiz cumartesi günü, yıllardır mücadele ettiği lenf kanserine yenik düşen Uğur için bugün cenaze töreni düzenlendi.

69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende, MFÖ grubunun solistleri ve kadim dostları sanatçı Mazhar Alanson ve Fuat Güner açıklamalarda bulundu.

Güner, "Hiçbir söz onun acısını içimizden alamaz. Özkanım yeniden buluşmak üzere hoşçakal." dedi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Mazhar Alanson ise şu ifadeleri kullandı:

Özkancım şu anda burada olduğunu hissediyorum. Bizi seyrettiğini... 2-3 gündür halim zaten darma duman.. Özkan'ın yeteneği konusunda başarısı tartışılmaz. Bunu herkes biliyor. Bu kadar sevildiğini biliyordun ama bu kadar sevildiğini sen de bilmiyordun.. Meğer bütün Türkiye severmiş.



Nasıl da gittin Özkanım böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarım bitti sandım. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık.