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Türkiye terör belasından kurtulacak.

22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin Meclis kürsüsünden yaptığı "Öcalan" çağrısının ardından, siyasette yeni bir sürece girildi.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" için tarihi bir adım attı.

Bu kapsamda da Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyeti, 28 Aralık'ta teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM HEYETİ İKİ KEZ İMRALI'YA GİTTİ

DEM Parti heyeti daha sonra siyasi parti liderleri, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etti.

Daha sonra ise DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya ikinci kez gitti.

Bu turların tamamlanmasının ardından bir kez daha İmralı'ya giden heyet, kapsamlı açıklamanın yapılacağını söyledi.

BAHÇELİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN BEKLENEN ÇAĞRI BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Yaşananların sonrası geçtiğimiz gün Meclis'teki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sürecin uzamaması gerektiğinin altını çizdi ve pazarlık olmayacağını, beklenilen çağrının da yapılması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Son olarak diyeceğim odur ki, DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir." şeklinde konuştu.

KOBANİ: ÖCALAN 15 ŞUBAT'TA AÇIKLAMA MESAJ YAYINLAYACAK

Son olarak ise Suriye'deki PKK/YPG terör örgütünün elebaşı Mazlum Kobani, İtalyan medyasına süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlum dediği Kobani, Öcalan’ın 15 Şubat’ta bir mesaj yayınlayacağını söyledi.

Mesajın görüntülü de olabileceğini belirten Mazlum Kobani, “Rojava ve Suriye’nin kuzeydoğusuyla ilgili şeyler olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

ROK GÜNLER ÖNCESİNDEN AÇIKLAMIŞTI

Mazlum Kobani'nin işaret ettiği 15 Şubat'ı daha önce Rasim Ozan Kütahyalı açıklamıştı.

Ensonhaber YouTube kanalında gündemi belirleyen analizler yapan Rasim Ozan Kütahyalı, şunları söylemişti;

"Abdullah Öcalan 15 Şubat 2025 tarihinde nihai açıklama demesek bile 22 Ekim sürecini tam raya sokan, tüm dünyada yankılanacak bir açıklama yapacak. Muhtemelen bu açıklama mektup şeklinde olmayacak. Öcalan’ın görüntülü, sesli bir açıklaması olacak. Ne formatta olacağını daha tam bilmiyorum ama 15 Şubat gününün gündemi bu olacaktır. Sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu’da Suriye’de, Irak’ta, İran’da ve bütün dünyada çünkü bu uluslararası bir mesele artık yankı olacaktır. Abdullah Öcalan burada silahları gömdüğünü ve örgütü lağvettiğini artık tamamen siyaset döneminin başladığını açıklayacaktır. Ona göre YPG ile PYD ile Kandil’le temasları sürmektedir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN GERÇEKLEŞME YOLUNA ÇOK YAKINIZ"