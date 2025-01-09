Mazlum Kobani AFP'ye konuştu: Suriye'nin birliği ve bütünlüğünden yanayız

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Suriye'de 8 Aralık'taki devrimden sonra önemli gelişmeler yaşanıyor.

61 yıllık Baas karanlığından kurtulan Suriye halkı tüm etnik ve dini farklılıklarına rağmen bir arada yaşama iradesine sahip çıkıyor.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni yönetim de sık sık federasyon, özerkli gibi seçeneklerin masada olmadığını, tüm farklılıklara eşit uzaklıkta yeni bir yönetim için çalıştıklarını ifade ediyor.

KUZEY SURİYE'NİN GELECEĞİ

Bu süreçte ülkenin kuzey doğusundaki PKK/YPG yönetimindeki 'Cezire' bölgesinin geleceği ise bölgenin en muğlak konusu.

Türkiye'nin güney sınırında bir terör devletine asla müsaade etmeyeceği gibi net kırmızı çizgisi, Suriye'deki yeni yönetim tarafından da destek gördü.

Türkiye'yi hedef alan teröre asla Suriye'nin ev sahipliği yapmayacağını açıklayan Suriye'nin geçiş dönemi lideri Ahmed eş-Şara, YPG'nin silah bırakarak Suriye ordusuna entegre olmasını istemişti.

"SURİYE'DEN AYRILMAYI İSTEMİYORUZ"

Bu süreçte PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani, Fransa ajansı AFP'ye konuştu.

Kobani, Şam'daki yeni yönetime ülkenin kalanından ayrılmayı istemediklerini bildirdi.

Kobani, "Biz Suriye'nin birliği ve bütünlüğünden yanayız. Ülkenin birliğini tehdit eden herhangi bir bölünme projesini de reddediyoruz" dedi.

"YENİ YÖNETİMİ DESTEKLİYORUZ"

Kobani ayrıca açıklamasında geçen ay sonunda Suriye'deki yeni yönetimle yapılan görüşmeyi pozitif olarak niteledi,

Kobani, "Suriyeliler arasında diyalog zemini oluşturmak için yeni yönetimin istikrarı sağlama çabalarını destekliyoruz" dedi.