Mazlum Kobani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor

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Türkiye, terörsüz bir sürece doğru adım adım ilerliyor.

Terörsüz Türkiye ve Suriye'deki yeni yönetimle birlikte bölgede bambaşka bir hava esiyor.

Türkiye artık bölgedeki hakimiyetini artırırken, PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani de son yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Terörist Mazlum Kobani, Erbil merkezli Arapça yayın yapan Shams TV’ye verdiği röportajda şöyle dedi:

"TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN İLİŞKİ HALİNDEYİZ"

Türkiye ile iki buçuk aydır bir ateşkesimiz var. Geçici ve şartlı bir sükunet söz konusu. Bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesini umuyoruz. Türkiye ile doğrudan ilişkilerimiz ve doğrudan kanallarımız var, aynı zamanda arabulucular da mevcut. Bu ilişkilerin gelişmesini umut ediyoruz.

"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEDİĞİ DOSYALAR VAR"

Türkiye’nin çözümünü istediği bazı güvenlik dosyaları var ve biz şu anda bu dosyalar üzerinde çalışıyoruz. Sınır hatları, temas hatları ve diğer dosyalarla ilgili meseleler var. Ayrıca Türkiye, DSG’nin Suriye ordusuyla bütünleşmesi ve diğer dosyalar konusuna da önem veriyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Şu anda böyle bir plan yok, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde hiçbir sakınca görmüyorum. Şu an bir çatışma durumu yok, Türkiye ile savaş halinde değiliz. Gelecekte ilişkilerin gelişme ihtimali var ve biz buna hazırız.

PKK'NIN FESİH KARARI

PKK'nın fesih kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Biz bu kararı memnuniyetle karşıladık. Bu onların özel kararıdır, yani PKK'nın kendi kararı. PKK’nın geri çekilme kararının bu bölge üzerinde etkileri oldu ve bana göre şu anda Türkiye ile olan ateşkesimiz, bu çözüm sürecinin bir ürünüdür.” dedi.