Mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2021 Mazot gübre desteği sorgulama

Mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2021 Mazot gübre desteği sorgulama

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman?

Çiftçiye ödenen mazot ve gübre desteği ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kararın ardından binlerce çiftçinin bekleyişi sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından çiftçiler tarafından mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırma konusu oldu.

Peki, Mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? İşte, 2021 Çiftçi destek ödemeleri sorgulama işlemi..

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Mazot gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi.

Bakan Pakdemirli dün yaptığı açıklamada, mazot gübre desteğinin 27 Mart 2021 yani bugün itibarıyla 81 ilde ödenmeye başlayacağını duyurdu.

Pakdemirli, "Bu oldukça sahada sorulan bir soruydu. Dün dahi sokakta yürürken bir vatandaşımız gelip, bana sordu. Onu da müjdelemiş olalım. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Pakdemirli'nin açıklamasına göre, 2021 çiftçi destek ödemeleri, çiftçilerin T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre yatacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlar, 26 Mart günü saat 18.00'den itibaren ödeme alacak.

T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar; 2 Nisan günü saat 18.00'den itibaren ödeme alacak.

T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan günü saat 18.00'den itibaren ödeme alacak.

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.