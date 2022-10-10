Mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı? Ne zaman, ayın kaçında yatar? Tarım ve Orman Bakanı açıkladı!

Mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı? Ne zaman, ayın kaçında yatar? Tarım ve Orman Bakanı açıkladı!

Üretimin devamlılığı konusunda büyük bir önem taşıyan mazot ve gübre için destek ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ne zaman yatar? Bakan Vahit Kirişci açıkladı.

Mazot ve gübre destek ödemelerinin yapılacağı Ziraat Bankası hesapları, çiftçiler tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Bu destek ödemeleri, çiftçilerin en çok beklediği destek ödemeleri arasında yer alıyor. Mazot ve gübre, üretimin devamının sağlanması için büyük bir ölücüde katkı sağlıyor.

Çiftçi kayıt sisteminde yer alan çiftçilerin destek ödemeleri ise 6 ay öne çekildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında açıklamalar yaptı.

Ayrıca Bakan Kirişci, 2022 yılında yapılacak olan gübre ve mazot destek ödemelerinin 2023 yılına bırakmayacaklarını belirtti.

Çiftçiler ise bu ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki mazot ve gübre ödemeleri yapıldı mı? Ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçiler tarafından merakla beklenen mazot ve gübre ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ödemelerin 6 ay öne çekildiğini belirtti.

Orman ve Tarım Bakanı Vahit Kirişci açıkladı

Bakan Kirişci, "Hepimiz üreticiler olarak bu destekleme işi çok karışık çok kompleks işte 65 tane ana başlık 130 tane alt başlık veriğimiz parayı biz zamanında değerlendiremiyoruz gibi tatlı serzenişleriniz vardı. bunun sadeleştirilmesi gerektiğini de biz söylüyoruz. inşallah önümüzdeki günlerde bunun sadeleştirildiğini sizlere duyurmuş olacağız.Yine ciddi bir prsedür içeriyordu ÇKS'ye / attığımız adımlardan biri de yakında şu anda Cumhurbaşkanığı kararı imza aşamısında geldi. O da şudur 2022 yılı mazot desteğini hızlandırdık öne çektik buna rağmen Mart ayının sonunu bulduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu mazot ve gübre desteklerimizi 6 ay öne çekip üreticilerimize yanis sizlere Ziraat Bankası'nın vereceği bir kart üzerine ayni olarak nakdi olarak deği ayni olarak kullanabileceğiniz bir meblağı bu karta yükleyeceğiz ve siz sadece o kartla mazot ve gübre alacaksınız..” dedi.

Bakan Kirişci Ziraat Bankası kredisinin arttığını da belirterek "Bir diğer hizmetimiz sıfır faizli kredi kullandırıyoruz bunun limit 100 bin lira bunu 200 bin liraya çıkarıyoruz. .. onunda 100 bin liralık kısmını karta yükleyeceğiz ve onun da ayni olarak kullanılmasını sağlamış olacağız.. Bu da yetmedi üreticilerimize daha önce Mazotta 22 lira olan destek 75 lira, gübrede 20 lira olan destek de 46 liraya çıktı. Yani 2021 yılında verdiğimiz mazot gübre desteği 121 lira olarak ödüyoruz 3 kart arttı." açıklamasında bulundu.