MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz 30 bin tablet dağıtımı ne zaman?

MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz 30 bin tablet dağıtımı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 30 bin tabletin daha öğrencilere dağıtılacağını açıklayarak detayları anlattı. Vatandaşlar tablet başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar eğitimin online olarak yapılacak olması nedeniyle öğrenci ve veliler ücretsiz tablet dağıtımı için başvuruların nereye yapılacağını merak ediyor.

Uzaktan eğitime geçilmesinin ardından yeniden tablet dağıtılacak mı soruları gelirken Milli Eğitim Bakanlığı duyuruyu yaptı ve 60 bin tablet dağıtımının tamamlandığı, 30 bin tablet dağıtımının daha yapılacağını belirtti.

Buna göre ihtiyaç sahiplerine 30 bin tablet daha dağıtılacak. Peki 30 bin tablet dağıtımı nasıl yapılacak, kimlere verilecek, nasıl başvuru yapılıyor?

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

"Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmî veriler ışığında hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdığımızı daha önceden sizlerle paylaşmıştık.



Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz."





ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz tabletler, il müdürlükleri tarafından resmi veriler üzerinden belirlenerek ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmaktadır.

Ücretsiz tablet başvurusu için herhangi bir yere başvurulmamaktadır. Öğrencilere okulları tarafından ücretsiz tablet dağıtımı gerçekleştirilmektedır.

Bu doğrultuda, okullar tarafından, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.