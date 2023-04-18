MEB açıkladı! 45 bin sözleşmeli öğretmenin sınav sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçlarını duyurdu.

ensonhaber.com

Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan 2023 Pazar günü sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Atama tercihleri 2-6 Mayıs günlerinde alınacak ve adaylar 1 Eylül tarihi itibarıyla göreve başlayacak.

En fazla alım sınıf öğretmenliği

45 bin sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan vebraş dağılımı belli oldu.

Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

"Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Eğitim Bakanlığınca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.



Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.



Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.



Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

"Öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz "Türkiye Yüzyılı"nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak.



Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız