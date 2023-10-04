MEB açıkladı! Öğretmenlere çevrimiçi kariyer sınavı yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım'da öğretmenlik kariyer sınavının çevrimiçi yapılacağını ifade etti.

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayınlandı.

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak.

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak.

Çevrimiçi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

135 dakika sürecek

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir talep eden adaylar için başvuru tarihi

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Sorular MEB'in sayfasında yayınlacak

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" internet adreslerinden yayınlanacak.

Sonuçlar ise 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren "http://www.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.