MEB açıkladı! Ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik dersleri ile lise 9. sınıf öğrencilerinin Türk dili ve edebiyat ve matematik derslerinin ortak yapılacak sınav tarihlerini açıkladı.

ensonhaber.com Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz hafta yaz tatilinden döndü ve okula başladı. Böylelikle öğretmen ve öğrencileri eğitim heyecanı sardı. Gözler ise yapılacak ortak sınavlara çevrildi. Sınav tarihleri açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı da ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak olan ortak sınav tarihlerini yayınladı. Bakanlık tarafından, ortaokul 6. Sınıf Türkçe ve matematik dersleri için ortan sınav ’26 Aralık 2023 Salı günü’, 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ortak sınav tarihi ise ’27 Aralık 2023 Çarşamba günü’ olarak açıklandı. Sorular okullara verilecek MEB’in hazırlayacağı sorular, kısa sürede okullara teslim edilecek. Okul tarafından yapılacak sınav, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek. AYRINTILAR GELİYOR...

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