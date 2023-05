MEB Bursluluk sınavlarına ilişkin merak edilenleri cevapladı

AA

Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) süreçleri merak konusu oldu.

Bu kapsamda Mili Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sıkça Sorulan Sorular" ve yanıtları, bakanlığın internet sitesi "www.meb.gov.tr"den yayınlandı.

Buna göre, sınava ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının (a) yüzde 10'u kanunlarla özel hak tanınan öğrencilere, (b) yüzde 5'i bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, (c) yüzde 5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, (ç) yüzde 30'u '6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen öğrencilere, (d) yüzde 50'si (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.