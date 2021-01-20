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- MEB: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak
MEB: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak
MEB: "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak"
- AA & Ensonhaber
- 20.01.2021 - 20:35
MEB: "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak"
Ayrıntılar gelecek...