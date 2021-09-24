MEB'den, Alevi sorgusu yaptığı iddia edilen Din Kültürü öğretmenine soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, alevi öğrencilere yönelik kullandığı iddia edilen ifadeler nedeniyle öğretmen hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin öğrencilere yönelttiği sorularla konuşuluyor.

Öğretmenin sınıftaki alevi öğrencileri "Alevi olanlar parmak kaldırsın. Biz Hazreti Ali'yi sevmeyiz." sözleriyle hedef aldığı iddia edildi.

ALEVİ ÖĞRENCİLERİN HEDEF ALINMASI İDDİASINA İNCELEME

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaşananların ardından harekete geçerek soruşturma başlattı.

MEB'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." denildi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmediklerini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının temel çatıları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İNCELEMELERİN SONUCU BEKLENMELİ"

"Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

"KARDEŞLİĞİMİZ HER ŞEYİN ESASIDIR"

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir."