MEB duyurdu! İOKBS Bursluluk sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

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Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) 1 milyon 44 bin 846 öğrenci katılmıştı.

İOKBS sonuçları olarak da bilinen bursluluk sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Eylül Cuma günü erişime açıldı.

Sınava katılan adayların gündeminde şimdi sonuç sorgulama işlemleri yer alıyor.

Bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

Ekim ayı başında ödenecek

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenir.

"Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez"

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara YapılacakSosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.