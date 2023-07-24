MEB duyurdu! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.

ensonhaber.com

Milyonlarca öğrenci, 5 Haziran tarihinde liseli olmak için ter döktü.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan öğrenciler heyecanla hayallerindeki okullara yerleşmek için heyecanla tercih kılavuzunu bekledi.

İyi bir lisede eğitim görmeyi dileyen öğrencilerin gözü kulağının çevrildiği kılavuz ilan edildi.

Bunun üzerine tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, tercihte bulundu.

Sonuçlar açıklandı

Ardından sıra sonuçlara geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, milyonlarca öğrencinin merak ettiği LGS tercih sonuçları bugün belli oldu.

Yapılan açıklamada, sonuçların https://meb.gov.tr/ internet adresleri üzerinden açıklandığı bildirildi.

Öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sisteme giriş yapabilecek.

Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti.

Okulların doluluk oranı

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310’u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97,80 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde; fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.

Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu. Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrencilerin tümü yerleşti

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Nakil dönemi

Öte yandan yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor.

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.

Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

08-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos’ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Kontenjan dağılımı

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.

Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek.

Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.