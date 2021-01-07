MEB, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden, hayat boyu öğrenme kurumlarıyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Duyuruda, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitimin 11 Ocak'ta başlayacağı duyuruldu.

11 OCAK'TA BAŞLIYOR

MEB'den yapılan açıklamada, "Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır. Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır." denildi.