MEB: Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak

Salgın sürecinde kronik rahatsızlığını sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, yazılı talep ile devamsızlıktan muaf tutulacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in illere gönderdiği yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılının, tüm kademelerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, haftada 5 gün yüz yüze derslerin devam edeceği hatırlatıldı.

VELİ VE ÖĞRENCİLERDEN ŞİKAYET

Bir diğer yandan ise öğrenci ve veli taleplerinden, ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerinden kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler ile özel eğitim öğrencilerinin devam konusunda sorun yaşadığı bildirildi.

HÜKMÜN GEREĞİ UYGULANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmünden yola çıkıldı.

DEVAMSIZLIK UYGULANMAYACAK

Bu hüküm gereğince, söz konusu öğrencilerin velilerinin yazılı olarak eğitim kurumu yönetimlerine başvurmaları halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ve Kovid-19 salgın hastalığının devam ettiği süre dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer alan devamsızlıkla ilgili hükümlerinin uygulanmayacağı bilgisine yer verildi.

YAZILI TALEP İLE DEVAMSIZLIKTAN MUAF TUTULACAKLAR

Bu kapsamda, ilköğretim ve ortaöğretime devam eden, kronik rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatta yer alan devamsızlıkla ilgili hükümler uygulanmayacak