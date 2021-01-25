MEB öğrenci nakil işlemleri başladı mı 2021? E-devlet öğrenci nakli nasıl yapılır?

MEB öğrenci nakil işlemleri başladı mı 2021? E-devlet öğrenci nakli nasıl yapılır?

Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan okul öncesi, ilköğretim ve liselerde nakil işlemleri yeniden başladı. Nakil yaptırmak isteyen öğrenci ve veliler konuyla ilgili detayları araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmasına karar verilen öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verildi.

Nakil işlemleri e- Devlet ve e-Okul ekranı üzerinden gerçekleşecek. Peki nakil işlemi nasıl yapılır? İşte 2020 MEB öğrenci nakil işlemi detayları..

MEB 2021 NAKİL İŞLEMLERİ BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında daha önce resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğu hatırlatıldı.

Salgınının yayılım hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin açılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38'inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."





MEB ÖĞRENCİ NAKLİ NASIL YAPILIR?

Okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki öğrenciler için dönem atlama işlemlerinin tamamlanması ardından yapılacak nakil işlemlerinin ortaokul öğrencileri için ise yarı yıl tatilinin ilk haftasından itibaren yapılabileceği belirtildi. Bu karar ile özel ve devlet okulları arasındaki nakil işlemleri de yeniden başladı.

Öğrenci nakil ve geçiş işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra gerçekleşecek.

E devlet ekranında E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerine tıklandıktan sonra işlemler tamamlanacak.