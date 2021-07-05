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    MEB: Öğrencilerin e-kayıtları tamamlandı

    Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin yerleştirildiği okulları açıkladı.
    • AA
    • 05.07.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 14:41
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    MEB: Öğrencilerin e-kayıtları tamamlandı

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıtlarıyla ilgili açıklama geldi.

    İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığı duyuruldu.

    YERLEŞTİRMELER ÖĞRENİLEBİLECEK

    Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

    E-OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    TELAFİ EĞİTİM İÇİN 15 BİN MAHALLE BELİRLENDİ

    Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitime yönelik bir açıklamada bulundu.

    Bakan Selçuk, "Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında halk eğitim merkezine dönüştürüyoruz." dedi.

    MEB: Öğrencilerin e-kayıtları tamamlandı #1

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