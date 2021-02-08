MEB öğretmen seminerleri başladı mı, nasıl izlenir? MEB mesleki çalışma programı 2021

MEB öğretmen seminerleri başladı mı, nasıl izlenir? MEB mesleki çalışma programı 2021

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" bugün başladı. Peki, Öğretmen seminerleri 2021 ne zaman, nasıl izlenir? MEB öğretmen seminer programı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler için hazırlanan Mesleki Çalışma Programı (MÇP), online olarak ekranlara gelecek.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan BOYACI'nın konuşması ile başlayacak olan seminer programı, EBA üzerinden 12 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.

Peki öğretmen seminerleri nasıl olacak? İşte 8-12 Şubat seminer programı..

MEB MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI NEDİR?

Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce mesleki çalışma programı düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimin başladığı gün olan 8 Şubat'ta saat 10.10'da EBA'dan öğretmenlere hitap edecek.

Aynı gün okul müdürlerince, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim çalışmaları değerlendirilecek.

Öğretmenler ikinci dönemde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarını çevrimiçi gerçekleştirecek.

MEB ÖĞRETMEN SEMİNERİ NASIL İZLENİR?

EBA öğretmen girişi için öncelikle EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılmalı. Açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına girerek çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girdikten sonra seminerlere katılabilirsiniz.