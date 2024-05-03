MEB önüne protestoya giden CHP heyeti simit ve börekle karşılandı Yeni müfredatın açıklanması sonrası MEB önüne protestoya giden CHP milletvekilleri, bakanlık çalışanları tarafından simit ve börekle karşılandı. O anlarda Mustafa Sarıgül bakanlığın ikramı üzerine “Tulum peyniri olmadan bir daha gelmiyoruz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni müfredatın taslağını açıkladı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen müfredatta, eğitim programlarının içeriği sadeleştirildi.

Müfredatın açıklanmasıyla birlikte CHP'den tepki geldi.

CHP, Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Milletvekilleri ile bugün TBMM Çankaya Kapısı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü.

MEB önüne gelen CHP'li vekiller, burada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, atanamayan öğretmenler ve Milli Eğitim Akademisi hakkında basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından ikramlar bakandan geldi

CHP'li milletvekillerin açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, açıklamaya gelen milletvekillerine ve takip eden basın mensuplarına simit, börek ve meyve suyu ikram etti.

Murat Emir, MEB personeline ikramlar için teşekkür ederek, "Sayın Bakanımıza selamlarımızı iletin. " dedi.

"Tulum peyniri olmadan bir daha gelmiyoruz"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de "Bakanımız bir daha ki sefer tulum peynirini yüzde 100 buraya getirsin, tulum peyniri olmadan bir daha gelmiyoruz. " diye konuştu.

Emir'in, "Burada tulum peynirini Mustafa Başkan'ın getirmesi lazım." sözü üzerine Sarıgül de "Tulum peyniri olmadığı zaman da üzüldük, tulum peyniri bekliyoruz." karşılığını verdi.