MEB paylaştı: İşte kız çocuklarının okullaşma oranı... Milli Eğitim Bakanlığı'nca, kız çocuklarının okullaşma oranının 2022-2023 döneminde okul öncesinde yüzde 84,66, ilköğretimde yüzde 95,25, ortaöğretimde yüzde 91,57'ye ulaştığı belirtilerek "Kız çocuklarımızın eğitime erişimi daima önceliğimiz oldu" açıklaması yapıldı.

DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, kız çocuklarının eğitime erişimine ilişkin verileri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 2002-2003 döneminde okul öncesinde yüzde 11,60, ilköğretimde yüzde 87,34, ortaöğretimde yüzde 45,16 olan kız çocuklarının okullaşma oranı, 2012-2013 döneminde okul öncesinde yüzde 38,33, ilköğretimde yüzde 98,71, ortaöğretimde yüzde 69,31'e ulaştı.

"Kız çocuklarımızın eğitime erişimi ve okullaşma oranları, her geçen yıl yükselen verilerin ışığında daima önceliğimiz oldu"

Paylaşılan tabloya göre 2022-2023 döneminde ise okul öncesinde yüzde 84,66, ilköğretimde yüzde 95,25, ortaöğretimde yüzde 91,57 oldu.

Açıklamada, "Toplumların inşasında kadının vazgeçilmez yerini eğitimle taçlandırmak gayemizle kız çocuklarımızın eğitime erişimi ve okullaşma oranları, her geçen yıl yükselen verilerin ışığında daima önceliğimiz oldu." denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)