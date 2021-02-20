MEB Seyyah oyunu nedir, nasıl oynanır? Seyyah oyunu nereden indirilir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6-15 yaş aralığındaki yurt dışında yaşayan çocuklar için tasarlanan "Seyyah" oyunu hazırladıklarını duyurdu. Peki Seyyah oyunu nedir, nasıl oynanır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden, Evliya Çelebi’den esinlenerek ’SEYYAH’ ile yurt dışındaki çocuklara Türkçeyi ve Türk kültürünü eğlenerek öğrenip pekiştirecekeleri Seyyah adında bir oyun hazırladıklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Seyyah" isimli ücretsiz oyun EBA ve uygulamalar üzerinden ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor.

Bu haber üzerine çocuklar Seyyah oyunu nedir? sorusunu araştırmaya başladı. Oyunu denemek isteyenler, nasıl oynanacağını ve nereden indireceklerini merak ediyor.

İşte hem EBA'dan hem de mobil olarak oynanabilen Seyyah hakkında merak edilenler..

SEYYAH OYUNU NEDİR, NASIL OYNANIR?

6-15 yaş aralığındaki yurt dışında yaşayan çocuklar için özel tasarlanan "Seyyah", farklı etkinlikler ile eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturuyor.

8 farklı seviye içeren oyunda, el-göz koordinasyonunu sağlamak, temel Türkçe dil becerilerini geliştirmek, Türk kültürüne özgü yeni keşifler yapmak hedeflendi.

Çocuklar bu oyunla, kültüre özgü kıyafetlerle karşılarına çıkan farklı karakterlerle özdeşleşecek, Seyyah olup Türkiye’nin birçok bölgesine seyahat edecek ve yıldızları toplayarak puan tablosunda en üst sıralarda yer almaya hak kazanacak.

Oyunun açıklamasında yer alan bilgiler ise şöyle:

"8 farklı seviye içeren oyunda; el-göz koordinasyonunu sağlamak, temel Türkçe dil becerilerini geliştirmek, Türk kültürüne özgü yeni keşifler yapmak hedeflenmiştir. Çocukların renkli dünyalarına hitap eden bu oyunun kendisi de capcanlı, keyifli ama bir o kadar da zorlayıcı. Haydi çocuklar koşmaya, zıplamaya, tırmanmaya var mısınız?

Bu oyunda kültürümüze özgü kıyafetlerle karşına çıkan farklı karakterlerle özdeşleşecek, Seyyah olup ülkemizin birçok bölgesine seyahat edecek ve yıldızları toplayarak puan tablosunda en üst sıralarda yer almaya hak kazanacaksın. Oyun sonunda süper seyyah rozetini almayı unutma!

Sevgili aileler, sizler de çocuklarınızla birlikte öğrenmeye hazır mısınız? Çocuğunuzla keyifli vakitler geçireceğiniz bu oyunda engelleri aşmak o kadar da kolay değil! Haydi birlikte oynayalım, öğrenelim."





SEYYAH OYUNU NASIL İNDİRİLİR?

Seyyah oyunu Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş ücretsiz bir oyundur.

Çevrimdışı kullanılabilir ve reklam içermez. Oyunu telefondan, tabletten ve bilgisayardan oynanabilir. Google Play veya Apple Store'dan indirerek oynmaya başlayabilirsiniz.