AA

Adalet sistemi içindeki çocuklara yönelik sunulan hizmetlerin etkili ve duyarlı bir şekilde gerçekleşmesini, çocuğun üstün yararı ilkesinin öncelikli olarak benimsenmesini ve çalışmaların bu doğrultuda uygulanmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Adalet Sistemi İçindeki Çocuklara Yaklaşım Kılavuzu" yayınlandı.

Kılavuza ilişkin açıklama Bakanlık tarafından geldi.

HAZIRLIK SÜRECİNDE UZMANLAR DA YER ALDI

Yapılan açıklamaya göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan kılavuzda, adalet sistemi içindeki çocukların korunması ve desteklenmesinin daha etkin sağlanması hedeflendi.

Çocuk hukuku alanında çalışmaların mercek altına alındığı kılavuzun hazırlanma sürecinde, okullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan uzmanlar da yer aldı.

KILAVUZ NELERİ İÇERİYOR

Kılavuzda çocuk kavramı, adalet sistemi içindeki çocuk ve bu çocuklarla ilgili alınan tedbir kararları, adalet sistemi içindeki çocuklara yaklaşım, ailelerine sunulan hizmetler ve bildirim yükümlülüğü konuları yer aldı.

Adalet sistemi içindeki çocukların korunması ve haklarının güvence altına alınmasında söz konusu çocuklarla çalışan profesyonellerin sahip olması gereken etik ve mesleki ilkelere işaret edilen kılavuzda, çocukların gelişimsel durumları ve duygu halleri göz önünde bulundurularak desteklenmeleri için bireyselleştirilmiş yaklaşımların geliştirilip bu doğrultuda çalışmaların yürütülmesi gerekliliğine dikkat çekildi.

Öte yandan, kılavuza "meb.ai/UEUu0pS" internet adresinde ulaşılabiliyor.