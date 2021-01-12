MEB ücretsiz tablet nasıl alınır 2021? MEB 4. faz tablet dağıtımı şartları nelerdir?

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olmak için dağıtılan 500.00 bin tabletin 4. faz çalışmaları başladı. Peki MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir..

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olmak için hayata geçirilen 500 bin ücretsiz tablet kampanyası çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Daha önce çok sayıda ilimizde yapılan dağıtım sonrası 4. faz için dağıtım için araştırma yapılıyor. İşte MEB ücretsiz tablet dağıtımı hakkında bilgiler..

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlık, ihtiyacı olan öğrencileri saptayıp dağıtımı gerçekleştirecek.

Ziya Selçuk, konuya ilişkin "İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim dönemince devam eden desteğin 4'üncü fazında, 47 bin tabletin daha teslim edileceğini belirtti.

Ocak ayının sonuna kadar dağıtılacak tablet sayısını da açıklayan Selçuk, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500.000 tablet yerine ulaşmış olacak." ifadesine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada, ailelerin ya da öğrencilerin tablet bilgisayar için herhangi başvuruda bulunmasının gerekmediğini, ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda hazırlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde "fırsat adaleti" hassasiyetiyle tabletlerin öğrencilere ulaştırıldığını bildirdi..