MEB, ülke genelinde düzenlenen ortak yazılı sınavların soru ve cevaplarını erişime açtı

AA

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavları, 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlendi.

Ülke genelinde düzenlenen ortak yazılı sınav kapsamında 6. sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri 30 Ekim Çarşamba, 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri ise 31 Ekim Perşembe günü gerçekleştirildi.

Ülke genelinde düzenlenen ortak yazılı sınavların soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) paylaşıldı.

TAMAMEN AÇIK UÇLU VE KISA CEVAPLI SORULAR KULLANILDI

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda 6. sınıf Türkçe dersinde 7, 6. sınıf matematik dersinde 7, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 8 ve 10. sınıf matematik dersinde 7 açık uçlu ve kısa cevaplı soruya yer verildi.

Bu sayede ilk defa ülke geneli ortak yazılı sınavlarda tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

2 AYRI OTURUM DÜZENLENDİ

Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirilirken, sabah ve öğle oturumlarında birbirine denk olan farklı sorulara yer verildi.

Ayrıca, oturumlar bir ders süresi olan 40 dakikayla sınırlandırılırken, oturumların ülke genelinde aynı saatte başlatılması ve sonlandırılması sağlandı.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK

Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince gerçekleştirilecekken, matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

6. sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak.

Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere duyurulacak.