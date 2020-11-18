MEB, uzaktan eğitim detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yıl sonuna kadar devam edecek uzaktan eğitimin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınavın yapılmayacağı ifade edildi.

Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayıları yeniden artışa geçti.

Sayıların riskli yükselişi sebebiyle daha önce normalleşme kararlarıyla gevşetilen tedbirler yeniden hayatımıza girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşma ile yeni tedbirleri açıkladı.

Bu kapsamda eğitimde de yeni önlemler alınarak tekrar uzaktan eğitime geçildi.

4 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tedbirlere ilişkin ayrıntıları duyurdu.

20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceği hatırlatan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

YIL SONUNA KADAR SINAV YOK

31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek.

Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek.

10 GÜNDE 30 BİN TABLET DAĞITILACAK

30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir.

EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitemiz bulunmaktadır.

Canlı sınıf ders saatleri ise öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca bildirilecektir.

VAKA TABLOSUNA GÖRE KARAR VERİLECEK

Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir.

Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİ

Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir.

Öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edecekler."