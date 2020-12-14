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    MEB: Anaokullarında yarından itibaren yüz yüze eğitime geçilecek

    MEB: Anaokullarında yarından itibaren yüz yüze eğitime geçilecek

    Milli Eğitim Bakanlığı, "Ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."
    • AA
    • 14.12.2020 - 22:58
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 23:16
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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.

    "ANASINIFLARI HARİÇ, BELİRLİ KOŞULLARI YERİNE GETİRMEK KAYDIYLA"

    Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

    MEB: Anaokullarında yarından itibaren yüz yüze eğitime geçilecek #1

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