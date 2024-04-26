MEB, yeni müfredat taslağını açıkladı: Görüşler bildirilecek Millî Eğitim Bakanlığı'nca zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat için düğmeye bastı.

Son yılların en kapsamlı çalışmasında bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata adım atılıyor.

Taslak açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağının kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarıldığını duyurdu.

Görüş ve öneriler değerlendirilecek

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

Uzun süren analizler yapıldı

Müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldı, toplantılar düzenlendi.

Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hâle getirildi.

Yirmi çalıştay düzenlendi

Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla 20 çalıştay düzenlendi.

Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı.

Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendi, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı.

Binin üzerinde eğitim paydaşı ortak çalıştı

Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte binin üzerinde eğitim paydaşı ortak çalıştı.

Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü.

Kademeli şekilde uygulanacak

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

İçerik sadeleşti

İçeriğin sadeleştiği ama ders saatlerinde değişikliğe gidilmeyen yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların beklentileri ve yönelimlerini dikkate alarak hazırlanan bir müfredat taslağı sunduklarının altını çizdi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağına ulaşmak için tıklayınız...