MEB: Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta başlıyor

MEB: "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak."

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle alakalı açıklama yapıldı.

2 MART SALI GÜNÜ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANIYOR"

Yapılan açıklamada,"2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak."

SINIFLARA GÖRE FARKLILIK OLACAK

Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün başlanacak

Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime 5, 6, 7, lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplarla haftada 2 gün başlanacak.

8 VE 12. SINIFLARDA HAFTALIK SAATLER FARKLI OLACAK

Yüz yüze eğitime, seyreltilmiş gruplar halinde, ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat,12. sınıflarda haftada 16-24 saat olarak başlanacak.

LİSE SINAVLARI 8 MART'TAN İTİBAREN YAPILABİLECEK

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi'den itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM VELİ RIZASINA BAĞLI OLACAK

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak." ifadeleri kullanıldı.



