Euro
8.7938
-1.96%
Dolar
7.2958
-1.74%
Altın
403.71
-2.08%
Borsa
1.527
3.81%
Bitcoin
354.172
5.96%
EXEN Coin
16.73
1.57%
5ºC
İstanbul
Yağmur 5 C
    MEB: Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta başlıyor

    MEB: Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta başlıyor

    MEB: "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak."
    • AA
    • 01.03.2021 - 22:21
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 22:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle alakalı açıklama yapıldı.

    2 MART SALI GÜNÜ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANIYOR"

    Yapılan açıklamada,"2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak."

    SINIFLARA GÖRE FARKLILIK OLACAK

    Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün başlanacak

    Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime 5, 6, 7, lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplarla haftada 2 gün başlanacak.

    8 VE 12. SINIFLARDA HAFTALIK SAATLER FARKLI OLACAK

    Yüz yüze eğitime, seyreltilmiş gruplar halinde, ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat,12. sınıflarda haftada 16-24 saat olarak başlanacak.

    LİSE SINAVLARI 8 MART'TAN İTİBAREN YAPILABİLECEK

    Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi'den itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM VELİ RIZASINA BAĞLI OLACAK

    Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak.

    Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

    MEB: Yüz yüze eğitim 2 Mart ta başlıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir