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- MEB: Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta başlıyor
MEB: Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta başlıyor
- AA
- 01.03.2021 - 22:21
- Güncelleme : 01.03.2021 - 22:54
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle alakalı açıklama yapıldı.
2 MART SALI GÜNÜ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANIYOR"
Yapılan açıklamada,"2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak."
SINIFLARA GÖRE FARKLILIK OLACAK
Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün başlanacak
Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime 5, 6, 7, lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplarla haftada 2 gün başlanacak.
8 VE 12. SINIFLARDA HAFTALIK SAATLER FARKLI OLACAK
Yüz yüze eğitime, seyreltilmiş gruplar halinde, ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat,12. sınıflarda haftada 16-24 saat olarak başlanacak.
LİSE SINAVLARI 8 MART'TAN İTİBAREN YAPILABİLECEK
Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi'den itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM VELİ RIZASINA BAĞLI OLACAK
Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak.
Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak." ifadeleri kullanıldı.