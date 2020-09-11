MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detayları 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıyla paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda ‘1 gün yüz yüze eğitim’ şeklinde gerçekleştirilecek.

GRUPLARA BÖLÜNECEKLER

İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak.

Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DERS SAATLERİ NASIL OLACAK?

Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati suretiyle uyum eğitimi yapılacak.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında, okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.

Okul öncesi eğitimde 21 Eylül tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda da bu tarihten itibaren aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecek.

İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapacak.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim alınacak.

Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

DERS PROGRAMI NASIL OLACAK, ÖĞRENCİLER HANGİ DERSLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİMLE ALACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak olan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyumuna ayırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3’er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada iki gün 1’er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1’er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

Bu derslerle ilgili olarak yüz yüze işlenemeyen ders saatleri ile ilkokul 1’inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek. Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere uzaktanegitim.meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinden de ulaşılabilecek.