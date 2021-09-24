MEB'den Cübbeli Ahmet'e 'davetli' yanıt

Din Öğretimi Genel Müdürü Naif Yılmaz, imam hatip açıklamalarıyla dikkat çeken Cübbeli Ahmet'i, bilgi alması için Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet etti.

"Cübbeli Ahmet Hoca" lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde CNN Türk ekranlarındaki sözleriyle gündeme gelmişti.

Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ailelere seslenen Cübbeli Ahmet, "Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndermeyin" önerisinde bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Cübbeli Ahmet'in bu sözleri üzerine açıklama yaptı.

İMAM HATİP LİSESİNE DAVET

Nazif Yılmaz, Cübbeli Ahmet'e, söz konusu okulllar hakında daha geniş bilgi almak için davette bulunarak, "1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜNLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİ YAKLAŞIMLAR ORTAYA KONULUYOR"

Yılmaz, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz. İmam hatip okullarında verilen eğitimde ve ders kitaplarında ayrımcılıkları ve mezhebî farklılıkları öne çıkaran bir anlayış değil Kur’an ve sünnet merkezli, temel İslâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulmaktadır.

"DOĞRU BİLGİ, DOĞRU DAVRANIŞ HEDEFLENİYOR"

Okullarda verilen din eğitiminde İslam dîni içerisinde ortaya çıkan farklı fıkhî yorumlar ve düşünce oluşumları bir zenginlik olarak kabul edilerek öğrencilerin bu bilgileri doğru bir şekilde öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerin Kur’an ve sünnet çerçevesinde doğru inanca sahip olmaları, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış kazanmaları hedeflenmektedir.

"AÇIKLAMALARINI DÜZELTMELİ"

Ülke insanının dînî inanış ve anlayışlarını göz ardı etmeksizin bid’at ve hurafelerden arındırılmış, sahih bir din öğretimi, devletin denetim ve himâyesinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu nezih kurumlar hakkında kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin hem de din adına anlatılmasını doğru bulmamaktayız. Okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi zan altında bıraktığı için ifadelerini tashih etmesini arzu ediyoruz."

Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndermeyin

