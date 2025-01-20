MEB'den fahiş fiyat artışı yapan özel okullara soruşturma

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Son dönemde bazı özel okullarda öğrenci kayıtlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili harekete geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9'uncu sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik çalışma yürüttü.

Velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son 2 yılın verileri incelendi.

BAZI ÖZEL OKULLARIN FAHİŞ ÜCRET İLAN ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi.

Bu özel okulların 'etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti' ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi.

Bakanlığa ulaşan şikayetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken, Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takibe alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 3 Ocak’ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirildi.

"BELİRLENEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİNDE FAHİŞ ORANDA ARTIŞ YAPILAMAZ"

Yapılan düzenleme ile söz konusu mevzuata 'Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz' hükmü getirildi.

Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, 1, 5 ve 9'uncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 12'nci maddesindeki 'Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler.' hükmü, okulların sadece kar amaçlı faaliyet gösteremeyeceklerini ifade ediyor.

Kanunda yer alan bu sınırlama, okulların ancak sundukları eğitimin niteliğini artırmak ve yatırımlarının devamına olanak sağlamak amacını gözeterek sundukları hizmetlerin ücretlerini belirleyebileceklerini gösteriyor.