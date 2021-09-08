MEB'den koronavirüs temaslı öğrencilere 'mazeret izni'

MEB, Kovid-19 hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni verileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi.

KRONİK HASTALAR LİSTESİNDEKİ ÇOCUKLAR DA MAZERETLİ SAYILACAK

Öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

Kronik hastalıklar listesindeki çocuklar da mazeretli sayılacak.

"ALACAKLARI BELGEYİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE İLETMELERİ HALİNDE İZİNLİ SAYILACAKLAR"

MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır.''