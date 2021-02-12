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    MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

    MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını açıkladı.
    • AA
    • 12.02.2021 - 20:37
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 21:07
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    MEB, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağı duyurdu.

    Ayrıca, liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacağı belirtildi.

    Ayrıntılar gelecek...

    MEB den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması #1

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