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- MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması
MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını açıkladı.
- AA
- 12.02.2021 - 20:37
- Güncelleme : 12.02.2021 - 21:07
MEB, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağı duyurdu.
Ayrıca, liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacağı belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...