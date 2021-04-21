MEB'den Mersin'deki 'Nutuk' olayına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin'deki 'Nutuk' kriziyle ilgili açıklama yaparak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Atatürk'ün yazdığı Nutuk'u yasaklama kararına Mersin'e bağlı Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal imza attı.

Kararın gerekçesi ise “Osmanlı Padişahı Vahdettin'e yönelik, ‘soysuzlaşmış, alçak' ve dönemin Osmanlı hükümetine yönelik, ‘Aciz, haysiyetsiz ve korkak' ifadeleri kullanılması” olarak gösterildi.

19 Nisan 2021 tarihli kararda şöyle denildi:

KOMİSYON İNCELEDİ

“Mavi Çatı Yayınlarına ait basım yılı Haziran 2020 olan ‘Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk' isimli kitap, müdürlüğümüz Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi.

Kitabın 25. sayfasında, Osmanlı Padişahı Vahdettin'e yönelik, ‘soysuzlaşmış, alçak' ve dönemin Osmanlı hükümetine yönelik, ‘Aciz, haysiyetsiz ve korkak' ifadeleri kullanıldığından, kitabın 5. sayfasında, ‘Öğretmen sopayla vurmuştur' denilerek, öğrencileri olumsuz etkileyecek şiddet ve yine kitabın 24. sayfasında yer alan görselde, ‘Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde sigara gösterilerek' öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek ögelere yer verildiğinden, söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir.”





RAMAZAN KOLİLERİNE KONULDU

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın bu kararı tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada birçok kişi ayaklanırken, ilçelerdeki Ülkü Ocakları, Ramazan nedeniyle vatandaşlara yapılan yardım kolilerinin içine yasaklanan, ‘Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk' adlı kitabı da ekleyerek, dağıtmaya başladı.

İki gün önce alınan karara tepkiler sürürken, Milli Eğitim Bakanlığı da, Mersin'in Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medyaya yansıyan 'Nutuk' eseriyle ilgili yazışmaları konusunda soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir." denildi.