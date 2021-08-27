MEB'den pedagojik formasyon kararı! Pedagojik formasyon ne demek, kimler alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğretmen adayının dört gözle beklediği pedagojik formasyonla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Peki pedagojik formasyon nedir, kimler alabilir? İşte detaylar..

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğretmeni ilgilendiren yeni bir karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

MEB, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların, öğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi.

Bu gelişmenin ardından pedagojik formasyon ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, pedagojik formasyon nedir, ne demek? Kimler pedagojik formasyon alabilir? Pedagojik formasyon için gerekli belgeler neler? İşte detaylar...

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitimdir. Eğitim fakülteleri 'pedagojik formasyon' dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabilmektedir.

Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun açıkladığı yaklaşık 100'e yakın alandan mezun olan herkes katılabilmektedir. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabilmektedir.

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Formasyon almak isteyen kişilerin başvuruları için birtakım belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Bu belgeler; Başvuru formu, öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf, onaylı lisans not durum belgesi, nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, formasyon program ücretinin ödendiğine dair dekontu gerekmektedir.

Bazı durumlarda üniversiteler başka belgeler de talep etmektedir. YÖK onayı olan formasyon eğitimi veren üniversiteler gerekli şartlar incelendikten sonra belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı formasyon veren üniversitelerin listesinde her yıl güncellemeler olabilmektedir.