MEB'den telafi eğitimi açıklaması: Öğretmenler ek ders ücreti alacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için gönüllülük esaslı olduğunu açıkladı. Peki telafi eğitime katılan öğretmenler ek ders ücreti alacak mı?

Telafi eğitimi ile ilgili detaylar gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor.

Öğrenci ve velilerin yanı sıra öğretmenler de telafi eğitimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamalara odaklandı.

Telafi eğitimi döneminde derslere katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alıp almayacağını merak eden öğretmenler, arama motorları üzerinden Öğretmenler ek ders ücreti alacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Öğretmenler ek ders ücreti alacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklama...

ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETİ ALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, sosyal medya hesabı üzerinden 2 Temmuz tarihinden sonra başlayacak olan telafi dersleri ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Genel Müdür İnan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.