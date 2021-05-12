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    MEB'den uzaktan ve yüz yüze eğitim açıklaması

    17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.
    • AA
    • 12.05.2021 - 22:24
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 22:39
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    MEB'den uzaktan ve yüz yüze eğitim açıklaması

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bayram tatili dönüşü için merakla beklenen kararını açıkladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI PAZARTESİ DEĞERLENDİRİLECEK

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

    MEB den uzaktan ve yüz yüze eğitim açıklaması #1

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