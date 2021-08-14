MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen hazırlık yazısında, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hazırlık yazısı gönderildi.

OKULLARI HAZIR HALE GETİRİN TALİMATI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş kutuların hizmete sunulması istendi.

"OKULLARI KAPALI TUTMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer göreve geldiğinde ilk mesajı, "Önceliğimiz yüz yüze eğitim" olmuştu. Özer, "Okulları kapalı tutma lüksümüz yok" demişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, pazartesi günü yapılması planlanan Kabine toplantısında konuya ilişkin bir sunum da yapacak.