MEB'in kapısını kilidi Kılıçdaroğlu'nun koruması taktırdı iddiası

TÜİK'ten sonra MEB'in önüne giderek açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, kameralar için bütün ayrıntıları düşünerek harekete etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatlarla ilgili tartışmalar üzerine soluğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısında aldı.

Daha önce benzer bir şekilde TÜİK'in kapısına giden Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle ilgili ilginç bir iddia geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, açıklama öncesi MEB'in kapısına asma kilidi Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması tarafından taktırıldığını yazdı.

Belgesiz konuşmadığını ifade eden Selvi, algı oluşturabilmek için böyle bir şeyin yapıldığına dikkat çekti.

Abdülkadir Selvi, konuyla ilgili şunları yazdı;

"Ankara’da herkes bilir. Hele hele Kılıçdaroğlu daha iyi bilir. Yıllarca bürokratlık yaptı. Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek isteyenler, bakanlıktaki bölümden giriş yapar. Kılıçdaroğlu ise Atatürk Bulvarı’ndaki memur girişine geliyor. Tabii onlarca kamera ile. Son olarak o kapıda marjinal sol gruplar eylem yaptığı için o kapılar kapatılmış.

Şimdi gelelim kapıya kilit vurulmasına. Zaten maksat, o kapının kilitlenip üzerine zincir vurulmasında. Kılıçdaroğlu zincirleri kıra kıra geliyor algısı oluşturulacak ya. Kılıçdaroğlu’nun önünde kameralara açıklama yaptığı kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep ediyor. Belgesiz konuşmam."