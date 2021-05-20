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- MEB'ten 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması
MEB'ten 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması
MEB: İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.
- AA
- 20.05.2021 - 18:48
MEB: İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.
Ayrıntılar gelecek...