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    Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler?

    İstanbulluları Uzun trafik çilesinden kurtaracak olan Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu açılış tarihi nedir araştırılıyor.
    • AA Özel Haber
    • 26.10.2020 - 09:30
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    Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler?

    Mahmutbey metrosunun test sürüşü yapıldı. Önceki açıklamalarda Mayıs'ta açılacağı söylenen metro daha sonra salgın nedeniyle açılış tarihi ertelenmişti. İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılış tarihine dair açıklama geldi.

    Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler? #1

     

    MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

    Geçtiğimiz mayıs ayında açılması beklenen Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı koronavirüs salgını nedeniyle açılma tarihi ertelenmişti. Normalleşme çalışmaları ile Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı üzerine tekrar çalışmalar yapıldı ve projenin eksiklikleri de tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk test sürüşünü yaptığı M7 metrosu Cumhuriyet Bayramı'ndan bir günce önce 28 Ekim'de açılacak. Gün içerisinde 400 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında, personellerin de yetiştirildiği bildirildi.

    MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELER?

    Yoğun bir kullanım olması beklenen Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları ise, hat güzergahında oturan ve kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler ve nerelerden geçiyor?

    Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler? #2

     

     

    İşte, hattın durakları;

    • Mecidiyeköy

    • Çağlayan

    • Kağıthane

    • Nurtepe

    • Alibeyköy

    • Çırçır Mahallesi

    • Veysel Karani-Akşemsettin

    • Yeşilpınar

    • Kazım Karabekir

    • Yenimahalle

    • Karadeniz Mahallesi

    • Tekstilkent-Giyimkent

    • Oruç Reis

    • Göztepe

    • Mahmutbey

     

    Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler? #3

     

    ENTEGRE OLUNAN HATLAR

    Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

    • Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,

    • Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,

    • Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,

    • Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.

     

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