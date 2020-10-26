Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler?

İstanbulluları Uzun trafik çilesinden kurtaracak olan Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu açılış tarihi nedir araştırılıyor.

Mahmutbey metrosunun test sürüşü yapıldı. Önceki açıklamalarda Mayıs'ta açılacağı söylenen metro daha sonra salgın nedeniyle açılış tarihi ertelenmişti. İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılış tarihine dair açıklama geldi.

MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz mayıs ayında açılması beklenen Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı koronavirüs salgını nedeniyle açılma tarihi ertelenmişti. Normalleşme çalışmaları ile Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı üzerine tekrar çalışmalar yapıldı ve projenin eksiklikleri de tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk test sürüşünü yaptığı M7 metrosu Cumhuriyet Bayramı'ndan bir günce önce 28 Ekim'de açılacak. Gün içerisinde 400 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında, personellerin de yetiştirildiği bildirildi.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELER?

Yoğun bir kullanım olması beklenen Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları ise, hat güzergahında oturan ve kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler ve nerelerden geçiyor?

İşte, hattın durakları;

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır Mahallesi

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe

Mahmutbey

ENTEGRE OLUNAN HATLAR

Hattın bu etabının tamamen açılması ile;