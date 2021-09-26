Meclis'in kapıları 1 Ekim'de açılıyor

Meclis 1 Ekim'de kapılarını açacak. 2,5 aylık tatilin ardından milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27'nci Dönem 5. yasama yılında kapılarını açıyor.

Tören, Atatürk Anıtı'nda yapılacak ve anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı okunacak. Açılış sonrası Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop sunuş konuşmasını yapacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek amacıyla Genel Kurula takdim edilecek. MİLLİ EĞİTİM BAKANI GENEL KURUL'DA YEMİN EDECEK Genel Kurul'da ilk olarak 6 Ağustos günü görevine atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemini gerçekleşecek.

MECLİS GÜNDEMİ YOĞUN

2022 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin olacağı Meclis'te, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapılacak.

Meclis'te ilk iş, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşmek olacak.

17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e gelecek.

Meclis Başkanlığı'na sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemelerin de yer aldığı vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Paris İklim Anlaşması'nın da ekim ayında Meclis'in onayına sunulması düşünülüyor.

SEÇİM YASASI

Meclis'in öncelikli işleri arasında yer alan seçim kanunu ile ilgili değişiklikler ve barajın yüzde 7'ye indirilmesi ile ilgili de kanun teklifi yapılması bekleniyor.

SOSYAL MEDYA YASASI

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor.

Kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunması kapsamında yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

SPOR KULÜPLERİ DE MECLİS'İN GÜNDEMİNDE YER ALIYOR

Spor kulüplerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi için çalışmalar yürütülüyor.

Kulüp başkanlarının kendi dönemlerine aile borçlarından sorumlu olması, kulüplerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca denetlenmesi isteniyor.

Psikologluk mesleğinin uygulamalarındaki şartların, kanunlarla belirlenmesine yönelik düzenlemelerin de Meclis'e sunulması planlanıyor.