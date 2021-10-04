Meclis 64 maddelik vergi paketiyle çalışmalarına başlıyor

TBMM, yeni yasama yılına 850 bin civarındaki küçük esnafı ilgilendiren 64 maddelik vergi paketiyle başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı yapıldı.

Birçok çalışmanın yürütüleceği mecliste gündemin en önemli başlıklarından birisi 64 maddelik vergi paketi.

TBMM, yeni yasama yılına 64 maddelik vergi paketini görüşerek başlayacak.

ESNAFA MUAFİYET SAĞLIYOR

5 Ekim Salı günü Meclis plan bütçe komisyonunda görüşülecek kanun teklifi 850 bin civarı küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti sağlıyor.

Çiftçi destek ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirde gelir vergisi kapsamına alınacaklar.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'DA ELE ALINILACAK

Paris İklim Anlaşması da Meclis gündemin bir diğer maddelerinden biri. TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 Ekim Salı günü Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

195 ülkenin imzaladığı anlaşmayla küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle küresel mücadele öngörülüyor.

Meclis Genel Kurulu ise mesaisine depreme komisyonunun raporunu ele alarak başlayacak.

Siyasi partilerin haftalık meclis grubu toplantıları da yeniden başlıyor.